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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي الشيشيني: بيراميدز أصبح فريق بطولات.. ولا تعرف الأساسي من البديل

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

أشاد سامي الشيشيني، مدير الكرة بفريق البنك الأهلي، بالمستوى الذي وصل إليه بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق أصبح يمتلك شخصية وخبرات تؤهله للمنافسة على البطولات

بيراميدز 

وقال الشيشيني في تصريحات عبر برنامج «الكلام المظبوط»: «بيراميدز بقى فرقة بطولة، ومع الوقت بقى عارف هو عايز إيه. لما تيجي تتفرج على قوام الفرقة، متعرفش مين الأساسي ومين الاحتياطي».

وأضاف: «عنده خبرات وشخصية فريق، ويعرف إزاي يقفل وإزاي يدافع لو عايز يحافظ على هدف. فرقة كبيرة وثقيلة ومتكاملة، غاب لاعب تلاقي البديل، ومبتلاقيش ثغرة كبيرة في المكان».

بيراميدز الاهلي منتخب مصر

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