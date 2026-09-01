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رسميا.. ليفربول يعلن رحيل لاعبه إلى فالنسيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. ليفربول يعلن رحيل لاعبه إلى فالنسيا

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

 

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل لاعبه هارفي إليوت عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2026، لينتقل إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة جديدة.

وأوضح ليفربول في بيان رسمي أن هارفي إليوت انضم إلى صفوف فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية في مختلف أنحاء أوروبا.

وكان إليوت قد انضم إلى ليفربول قادمًا من فولهام عام 2019، وشارك بقميص الفريق في 149 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا، كما ساهم في تتويج الريدز بعدد من البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخاض اللاعب الإنجليزي الموسم الماضي تجربة على سبيل الإعارة مع أستون فيلا، قبل أن يعود إلى ليفربول مجددًا، ليغادر الفريق هذا الصيف وينضم إلى فالنسيا.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته المقبلة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الجمعة المقبل، حيث يمتلك الفريق نقطتين فقط بعد تعادله مع نيوكاسل يونايتد ونوتينجهام فورست.

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