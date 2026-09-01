الإنتاج الحربي تدعم المواطنين .. منتجات منزلية بجودة وأسعار تنافسية

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة، في الموسم الثالث من المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية، والذي يُقام بمصر الجديدة، خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الوزارة بمختلف المعارض وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين وعلى رأسها المنتجات التي تلبي احتياجات قطاع الأسرة، بما يعكس جهود الوزارة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

مواجهة غلاء الأسعار

تشارك بالمهرجان عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للصناعات غير الحديدية مصنع 63 الحربي بالفويل متعدد الاستخدامات، وشركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي بأدوات المائدة والمطبخ، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية مصنع 144 الحربي بمنتجاتها من الشاشات والتابلت واللمبات الليد ومياه الرادياتير، وشركة قها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي بورنيش الأحذية، وشركة حلوان للأجهزة المعدنية مصنع 360 الحربي بالسخانات والثلاجات والبوتاجازات والتكييفات.

الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي

وتعكس مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بهذا الحدث الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، وذلك إلى جانب مهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.