الفيدرالي الأمريكي : سندعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم

قال مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون مستعدًا لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يُظهر التضخم علامات مقنعة على التراجع والعودة إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

تأتي تصريحات بار ، بحسب شبكة "سي إن بي سي". في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بعناد، بالتزامن مع تزايد توقعات الأسواق بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمع مجددًا بعد أسبوعين.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي -خلال مشاركته في منتدى مصرفي بالعاصمة واشنطن- إنه يشعر بالقلق من أن تؤدي الضغوط السعرية الأوسع نطاقًا إلى ترسيخ التضخم، في ظل بقاء معدل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لنحو خمس سنوات ونصف.

وأضاف -في تصريحات مكتوبة أُعدت مسبقًا- "إذا أعطتني اتجاهات البيانات بعض الثقة في أن التضخم يتراجع على مسار يؤدي إلى 2%، فأعتقد أنه يمكننا أن نمنح أنفسنا مزيدًا من الوقت لتقييم موقف السياسة النقدية".

وتابع "ومع ذلك، إذا بدا أن التضخم لا يتراجع بالقدر الكافي، فأعتقد أنه يتعين علينا التحرك بحسم لرفع أسعار الفائدة".

تأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وصعود عوائد سندات الخزانة. وبصفته عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يُعد بار عضوًا دائمًا له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددًا اليوم وسط مخاوف جديدة بشأن الوضع المضطرب في منطقة الشرق الأوسط، لتصل عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى لم تشهده منذ منتصف يناير 2025.

وفي الوقت نفسه، أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأسبوع الماضي بتصريحات فسرتها الأسواق على نطاق واسع باعتبارها تميل نحو رفع أسعار الفائدة، وربما في أقرب اجتماع للسياسة النقدية، المقرر عقده بعد أسبوعين.

كان بار قد أيد قرار الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي المستهدف في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. إلا أن الأسواق كانت تسعّر صباح الثلاثاء احتمالًا يبلغ نحو 66% لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأشاد بار بأداء الاقتصاد الأمريكي رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقال "الإنفاق الاستهلاكي حتى الآن كان صامدًا إلى حد كبير»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وقد ظل كذلك لأكثر من خمس سنوات".

وأظهرت أحدث قراءات التضخم ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما بلغ معدل التضخم 3.3% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.

ومن المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على قراءة إضافية للتضخم قبل اجتماعه المقبل، مع صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأسبوع المقبل.