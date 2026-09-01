بصوت موظف بنك مزيف .. قصة نصب صادمة ببيانات الفيزا كارد

لم يكن ضحاياه يتوقعون أن المكالمة التي بدأت بصوت هادئ يدّعي صاحبها أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ستنتهي بفقدان أموالهم.



عاطل له معلومات جنائية، اتخذ من الهاتف وسيلة للإيقاع بضحاياه، بعدما أوهمهم بأنه موظف بخدمة عملاء في بنوك مختلفة، وطالبهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم البنكية.



وبمجرد حصوله على البيانات، كان المتهم يستغلها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إلى جانب تحويل أموال إلى محافظ إلكترونية خاصة به، مستوليًا على أموال المواطنين.



وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نشاط المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 4 شرائح هواتف محمولة.



وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب جرائمه، واعترف بارتكاب 6 وقائع نصب واحتيال بذات الأسلوب، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.