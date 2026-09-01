تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

مع أول أيام شهر سبتمبر، ييستعد الجميع لـ دفع فاتورة الكهرباء ، ويمكنك الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر أونلاين عبر هاتفك المحمول و سداد الفاتورة أيضاً بشكل إليكتروني عبر إنستاباي أو الفيزا، تجنبا لقطع الكهرباء مع تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع الشركة .

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء أو موقع الشركة التابعة لمحافظتك.

- يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

- اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- اختيار الشركة التابعة لها على مستوى محافظات مصر.

- إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

- في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

وتبدأ شركات توزيع الكهرباء، تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر2026 ، وتعد تلك الفاتورة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء.

ولكي تضمن عدم الدخول في شريحة أعلى يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من أغسطس وحتى 3 سبتمبر.

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء



يمكن لجميع المشتركين تسجيل القراءة الشهرية للعداد بسهولة عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المنصة الإلكترونية لشركة توزيع الكهرباء المعنية.



-اختيار نوع الخدمة



-الضغط على أيقونة قراءة العدادات

-يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك



-اختيار متابعة

-إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)

-الضغط على أيقونة التسجيل

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان

يمكن للمشترك البحث عن بيانات فاتورة الكهرباء باستخدام الاسم والعنوان وفق الخدمات والبيانات المتاحة لدى شركة التوزيع التابعة له.



ويُراعى إدخال البيانات بصورة دقيقة، خصوصًا المحافظة والمنطقة والعنوان، حتى تظهر بيانات الحساب المرتبط بالعداد بصورة صحيحة.



كما يُفضل استخدام رقم العداد أو رقم المشترك عند توفره، باعتبارهما من أكثر البيانات دقة في تحديد حساب الكهرباء.



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد القديم



وتتمثل الخطوة الأساسية في تحديد شركة توزيع الكهرباء التابعة للعداد، ثم إدخال رقم العداد أو البيانات المطلوبة في خدمة الاستعلام، وبعد ذلك يمكن الاطلاع على قيمة الفاتورة والاستهلاك المسجل.

وفي حالة تغيير العداد أو تحديث بيانات الحساب، قد يحتاج المشترك إلى استخدام البيانات الجديدة المسجلة لدى شركة الكهرباء.

هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط؟

رغم ارتفاع معدلات البحث عن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، فإن الاسم وحده قد لا يكون كافيًا في جميع الحالات، إذ تختلف آليات الاستعلام والبيانات المطلوبة من شركة توزيع إلى أخرى.

ويظل رقم العداد القديم أو رقم المشترك من أهم البيانات التي تساعد على الوصول إلى الفاتورة بشكل دقيق، خصوصًا في حالة وجود أكثر من حساب يحمل الاسم نفسه.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

يمكن إجراء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك باختيار شركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، ثم الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الفواتير وإدخال البيانات المطلوبة.

وتوفر الخدمات الإلكترونية إمكانية معرفة قيمة الفاتورة من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، بما يوفر الوقت والجهد ويساعد المشترك على متابعة مستحقاته قبل موعد السداد.

وينصح باستخدام المنصات والقنوات الرسمية التابعة لقطاع الكهرباء فقط عند الاستعلام أو الدفع، وعدم إدخال البيانات الشخصية أو البنكية عبر روابط أو مواقع غير موثوقة.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلو وات/ساعة

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلو وات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.

في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلو وات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلو وات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

دفع فاتورة الكهرباء أون لاين

وتشمل وسائل السداد المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب تطبيق 'الكهرباء معاك'، بالإضافة إلى خدمات شركات الدفع الإلكتروني، ومنها فوري وأمان ومصاري وممكن وضامن.

كما تتوفر إمكانية سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد، وبعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة في تقديم خدمات سداد فواتير الكهرباء.

وعند الدفع إلكترونيًا، يختار المشترك خدمة السداد ووسيلة الدفع المناسبة، ثم يدخل رقم الفاتورة والبيانات المطلوبة، وبعد مراجعة قيمة الفاتورة يتم تأكيد عملية الدفع والاحتفاظ بإثبات السداد.