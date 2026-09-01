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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير إماراتي: تحقيق مستقبل مستدام وآمن للطاقة يتطلب عملا جماعيا يواكب الطلب العالمي المتزايد

وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
أ ش أ

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، أن تحقيق مستقبل مستدام وآمن للطاقة يتطلب عملا جماعيا يواكب الطلب العالمي المتزايد، داعيا إلى تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول لبناء أنظمة مرنة تدعم تبادل الطاقة النظيفة بكفاءة أكبر، وتحويل الطموحات إلى شراكات تسهم في تسريع العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح المزروعي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة "إندي" (inD)، رسميا اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ 50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 1500 عارض من أكثر من 120 دولة حتى الثالث من سبتمبر الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار المزروعي، في كلمته الافتتاحية، إلى مواصلة الإمارات لتطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعا في المنطقة لتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة، موضحا أن مسيرة الدولة تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع عالمي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، بقدرة مخططة تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تصل إلى 19 جيجاواط ساعة.

بدوره، أكد وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، الدور المحوري لمنطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن توفير طاقة موثوقة ونظيفة يسهم في رسم ملامح الأسواق العالمية وتلبية متطلبات النمو المتسارع والتغيرات المناخية.

من جانبه، استعرض وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة تلبي الطلب المستقبلي من خلال بناء الثقة والمؤسسات والشبكات المشتركة.

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فرانشيسكو لا كاميرا، إن تحول قطاع الطاقة يتطلب بناء أنظمة أكثر مرونة وأمانا، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين والتحول الرقمي، لافتا إلى أن أنظمة الطاقة التي تبنى خلال هذا العقد ستحدد مسار العمل المناخي والاقتصادي لعقود مقبلة.

وتجمع قمة القيادة، المنعقدة ضمن المعرض، هذه النقاشات تحت سقف واحد لتقديم رؤية عالمية حول مرونة الأنظمة وأمن الطاقة ومواجهة الطلب المتزايد.

ويشهد اليوم الأول من الحدث تنظيم أكثر من 30 جلسة بمشاركة نخبة من المتحدثين، وتتوزع الجلسات ضمن منتديات متخصصة تشمل منتدى التميز التقني، ومنتدى معرض البطاريات، ومؤتمر إنترسولار الشرق الأوسط، ومنتدى تخزين الطاقة في الشرق الأوسط.

وعقدت اليوم أيضا أولى جلسات سلسلة "دبي للقادة العالميين"، التي تنظمها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع شركة "إندي"، لتجمع كبار القادة في مناقشات مغلقة حول السياسات والتكنولوجيا ورأس المال.

وزير الطاقة الإماراتي آمن للطاقة

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