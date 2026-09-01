رئيس البرلمان الإيراني: سنرد عسكريا إذا شددت واشنطن الحصار البحري

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن بلاده سترد عسكريًا إذا أقدمت الولايات المتحدة على تشديد الحصار البحري المفروض على إيران.

وتأتي تصريحات قاليباف في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، واستمرار القيود الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، فيما لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محل توتر بين الجانبين.

وكان قاليباف أكد في تصريحات سابقة أن إيران لن توافق على إعادة فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، فيما هدد مسؤولون إيرانيون باللجوء إلى الخيار العسكري لكسر الحصار إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.