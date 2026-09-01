مصدر بالزمالك : أزمة بيزيرا في طريقها للحل .. واللاعب يصل القاهرة الأسبوع المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الحل بشكل نهائي، وفقًا للشروط التي حددها مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال المصدر إن النادي حصل على وعد من المحامي الخاص باللاعب بتواجد بيزيرا في القاهرة خلال الأسبوع المقبل، من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك ومناقشة تفاصيل الأزمة والعمل على تسويتها بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن الهدف من الجلسة هو الوصول إلى اتفاق يضمن إنهاء الأزمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق نادي الزمالك، تمهيدًا لعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي خلال الفترة المقبلة.