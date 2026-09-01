فتحي سند يثير الجدل : فوز الزمالك على بتروجيت ضد المنطق الكروي

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بتعليقه على فوز الزمالك أمام بتروجيت، مؤكدا أن الفريق الأبيض لم يقدم الأداء الذي يؤهله لتحقيق الانتصار، خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وقال سند إن فوز الزمالك على بتروجيت يُعد من المباريات التي يكسب فيها الفريق «ببركة دعاء الوالدين»، مشيرا إلى أن الشوط الأول لم يشهد أي وجود حقيقي للفريق الأبيض داخل الملعب.

وأضاف أن بتروجيت ظهر في المقابل بشكل منظم وقوي، وقدم كرة سهلة، وكان أكثر حضورا وخطورة، موضحا أن الفريق وصل إلى مرمى الزمالك 7 أو 8 مرات وأهدر العديد من الفرص.

وأشار سند إلى أن دفاع الزمالك وحارس مرماه تعرضا لاختبارات صعبة، لافتا إلى أن الونش أنقذ كرة من على خط المرمى، فيما تصدت العارضة لكرة أخرى.

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على أن نتيجة المباراة لا تعكس سيرها، قائلا : «مكسب الزمالك اليوم هو مكسب ضد المنطق الكروي تماما».