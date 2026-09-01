40 ألف مشجع في مباراتي الزمالك والميناء الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا

تقرر السماح بحضور 40 ألف مشجع في كل مباراة من مباراتي الزمالك أمام الميناء الجيبوتي، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتهما على استاد القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك فريق الميناء الجيبوتي في مباراتي الذهاب والإياب يومي 4 و12 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق المواجهتان في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي قرار السماح بحضور 40 ألف مشجع في كل مباراة ليمنح الفريق الأبيض دفعة جماهيرية قوية خلال مستهل مشواره في البطولة القارية، حيث تعول جماهير الزمالك على مساندة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى الدور التالي.