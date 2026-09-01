خالد الغندور يثير الجدل بتصريحات مثيرة عن فوز الزمالك أمام السويس بتروجت

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بتصريحاته حول فوز الزمالك رغم عدم تقديم الفريق المستوى المنتظر، مؤكدا أن تحقيق الانتصار يظل أفضل من الخسارة حتى في حال جاء الفوز بأداء سيئ أو بسبب الصدفة أو مهارة أحد اللاعبين.



وقال خالد الغندور: «أفضل حاجة الأداء والفوز، لكن حتى لو وحش وتكسب بتوفيق ربنا طبعا وعن طريق الصدفة أو مهارة لاعب، أفضل بكثير إنك تكسب بخطأ تحكيمي».



وأضاف: «مثلا ضربة جزاء غير صحيحة أو لا يحسب عليك ضربة جزاء صحيحة أو طرد غير مستحق للمنافس أو طرد مستحق عليك ولا يحتسب».



واختتم الغندور تصريحاته قائلا: «ورغم إنك وحش جدًا امبارح بس عرفت تكسب، وهو ده الزمالك».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزاً غالياً بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مع السويس بتروجت مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

الزمالك يعبر عقبة منتخب السويس بتروجت بثنائية

وافتتح حسام أشرف التسجيل لنادي الزمالك في الدقيقة 40، ثم أضاف اللاعب محمد السيد الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 63، بينما جاء هدف السويس بتروجت عن طريق بدر موسى من ضربة جزاء سددها على يمين الحارس.

وبهذه النتيجة، رفع نادي الزمالك رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول المسابقة، في حين توقف رصيد منتخب السويس بتروجت عند نقطة واحدة يحتل بها المركز السابع عشر.