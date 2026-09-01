ضبط 700 كيلو دجاج نافق داخل تروسيكل بالفيوم قبل تداولها بالأسواق

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 700 كجم من الدجاج النافق كانت معبأة داخل شكائر ومحملة على تروسيكل وذلك قبل تداولها أو طرحها بالأسواق وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين.



تحرير محضر ضد قائد التروسيكل

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط قائد تروسيكل محملا بشكائر تحتوي على دجاج نافق بإجمالي وزن 700 كجم وتم تحرير محضر جنحة ضد قائد التروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة والتحفظ على التروسيكل وحمولته تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة.



إحالة المتهم للجهات المختصة

وجرى تسليم المتهم حضوريا إلى مركز شرطة الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة واتخاذ القرار القانوني بشأن المضبوطات.



استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتداول السلع بمختلف أنحاء المحافظة بهدف ضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك أو التي تمثل خطرا على صحة المواطنين.