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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم معاد تعبئته في شكائر أخرى بالفيوم

ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم معاد تعبئته في شكائر أخرى بالفيوم
ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم معاد تعبئته في شكائر أخرى بالفيوم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 10 أطنان من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية داخل سيارة نصف نقل بعد إعادة تعبئته في شكائر أخرى في محاولة لتضليل رجال الضبط القضائي وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة محاولات التلاعب بالسلع المدعمة.


تفاصيل الواقعة

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المعاد تعبئته داخل شكائر أخرى بغرض تضليل رجال الضبط.

وأضاف أنه تم اصطحاب السيارة إلى المطحن وسحب عينات من الدقيق والتي أثبتت أنه دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 200 شكارة مع وجود تلاعب في أوزان الشكائر حيث بلغ وزن الشيكارة نحو 47.5 كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المتهم حضوريا إلى مركز الشرطة للعرض على النيابة العامة.


ضبط أغذية منتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 400 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام شملت الشيبسي والمقرمشات والحلوى واللبان والمكرونة والشعرية سريعة التحضير والمسلى الصناعي والكاستر والعسل الأسود وأصنافا غذائية أخرى وحررت الحملات 6 محاضر جنح لعدم حمل شهادة صحية و4 تقارير غلق لنشاط تجار تموينيين أثناء مواعيد العمل الرسمية ومحضرا لعدم وجود قائمة إعلان ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بالإضافة إلى 6 محاضر أخرى لعدم وجود شهادات صحية.


متابعة الأسواق والمنشآت

وشملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع الأسطوانات والتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي كما تم المرور على محطات الوقود ومتابعة الالتزام بالأسعار وإجراء أعمال الجرد والتنبيه على استيفاء التراخيص والسجلات ومتابعة التوزيع إلى جانب المرور على محال الجزارة والأسواق والشوادر خاصة أسواق الخضار والفاكهة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.

مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم محافظة الفيوم الدقيق البلدي المدعم

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