علماء ومفتون من سنغافورة وجورجيا وموزمبيق يصلون القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء

وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، وفود من العلماء والمفتين للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت عنوان: "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى .. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهُوية".

علماء ومفتون من سنغافورة وجورجيا وموزمبيق يصلون القاهرة

وقد جرى استقبال كل من الدكتور ناظر الدين محمد مفتي جمهورية سنغافورة، وسماحة الشيخ إعتبار أمينوف مفتي شرق جورجيا، وسماحة الشيخ أمين الدين محمد إبراهيم، مستشار رئيس جمهورية موزمبيق.

وتنظم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المؤتمر الدولي الحادي عشر تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك يومَي 2 و3 سبتمبر 2026 بالقاهرة، بمشاركة كبار المفتين والعلماء والخبراء من نحو 80 دولة حول العالم.

وتنبع أهمية المؤتمر من كونه منصة دولية جامعة لتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز التحديات والتحولات التي تؤثر في استقرار الأسرة وتماسكها، في ظل المتغيرات الفكرية والاجتماعية والتقنية المتسارعة، والعمل على بلورة مقاربات إفتائية واجتماعية متوازنة تسهم في حماية الأسرة، وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل، مع الحفاظ على هويتها وقيمها الأصيلة.