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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الزنك بلندن يسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات بدعم مخاوف الإمدادات

الزنك
الزنك
أ ش أ

ارتفعت أسعار الزنك في بورصة لندن للمعادن، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات وتراجع توافر المعدن خارج الصين.

وصعد عقد الزنك القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.29% إلى 3972 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 3990 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ارتفع عقد الزنك الأكثر تداولاً بنسبة 2.71% إلى 27070 يواناً، ما يعادل نحو 4028 دولاراً للطن، بعد أن سجل 27165 يواناً في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2026، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الاخبارية.

وجاءت المكاسب في ظل تراجع مخزونات الزنك المكرر خارج الصين، وتشدد إمدادات المواد الخام، إضافة إلى زيادة المراكز الاستثمارية الداعمة لارتفاع الأسعار. وكان الزنك قد سجل في أغسطس أفضل أداء شهري له منذ يناير في بورصتي لندن وشنغهاي.

وأسهم نقص الإمدادات خارج الصين في جذب كميات من المعدن من السوق الصينية إلى مستودعات في الخارج، ما دعم الأسعار وخفض المخزونات في تلك الأسواق.

وقال محللون في شركة «Jinrui Futures» الصينية إن المخزونات المحلية في الصين شهدت تراجعاً حاداً الاثنين، فيما تركز الشراء الفوري على العلامات التجارية القابلة للتسليم.

كما أدى نقص مركزات الزنك إلى زيادة الضغوط على المصاهر، ودفع بعضها إلى تقديم خطط الصيانة، مما قد يحد من الزيادة المتوقعة في الإنتاج خلال سبتمبر وأكتوبر.

وفي بقية المعادن الصناعية في لندن، ارتفع النحاس 0.45% والألمنيوم 0.62% والرصاص 0.16% والقصدير 0.45%، بينما تراجع النيكل 0.12%.

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