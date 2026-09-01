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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي وسلطان عمان يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية

ولي العهد السعودي وسلطان عمان
ولي العهد السعودي وسلطان عمان
محمد على

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء في جدة سلطان عمان هيثم بن طارق، حيث استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص التعاون.

ناقش الزعيمان، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الحفاظ على أمنها واستقرارها.

 وكان اللقاء في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
 


وكان ولي العهد السعودي قد استقبل سلطان عمان في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في وقت سابق الثلاثاء.

حضر اللقاء من الجانب السعودي: الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، و الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل آل سيف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان.

فيما حضر من الجانب العماني:  شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير ديوان البلاط السلطاني  خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، ووزير الخارجية  بدر بن حمد البوسعيدي، ورئيس المكتب الخاص الدكتور حمد بن سعيد العوفي، ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، ووزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة نجيب بن هلال البوسعيدي.

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