الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ73 ألفا و462 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم "الثلاثاء"، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و462 شهيدا و174 ألفا و509 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، إضافة إلى 13 مصابا.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور خليل الدقران - في تصريحات له - إن الاحتلال ينتهك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية تسلل قوة إسرائيلية إلى غرب القطاع واستهداف الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم.. مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تنقل المصابين في أماكن الحدث للمستشفيات.

وأضاف "لا نستطيع تقديم خدمات صحية كافية للإصابات التي تصل للمستشفيات خاصة وأن معظم الإصابات خطيرة".. مشددا على أن المنظومة الصحية في قطاع غزة على حافة الانهيار التام، بسبب عدم سماح الاحتلال بدخول أى جهاز طبي للمنظومة الصحية.