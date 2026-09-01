رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2010

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2010.

وجاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

عبد الستار صبري مديرًا فنيًا

محمد اليماني مدربًا

هيثم حسين مدربا

هيثم صالح عبد الجواد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب

محمد صبحي مدرب حراس مرمى

محمد لطيف محلل أداء

شادي الشريف إداريا

محمد أحمد علي طبيبا

محمد محروس أخصائي علاج طبيعي

عباس حسنين مدلكا.

الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

وعلى جانب أخر أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2026-2027.

تضمنت الخطابات المرسلة إلى الأندية الجدول الكامل لمباريات الدور التمهيدي الثاني، إلى جانب الضوابط والتعليمات المنظمة للمواجهات، تمهيدًا لانطلاق منافسات هذه المرحلة من البطولة.

وحرص اتحاد الكرة على إخطار الأندية بكافة التفاصيل الخاصة بالمباريات واللوائح المنظمة، لضمان استعداد جميع الفرق قبل خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر، في ظل سعي الأندية لمواصلة مشوارها والتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.