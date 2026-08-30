قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)

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أصدرت لجنة المسابقات ب أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارات هامة عقب الأحداث التي صاحبت مباريات دوري القسم الثاني (أ).

وبعد أحداث مباراة المصرية للاتصالات مع الإسماعيلي، قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي نادي الإسماعيلي قدرها 10000 جنيه لقيام المنتمين للنادي الإسماعيلي بالسباب الجماعي ضد الحكام والجهاز الفني واللاعبين للفريق المنافس.

وبالنسبة لمباراة فاركو مع المنصورة، ونظرا لانسحاب نادي المنصورة وعدم استكمال المباراة، فقد قررت لجنة المسابقات تطبيق المادة (51) من لائحة المسابقات، كما يلي:

- اعتبار نادي المنصورة مهزوماً صفر / 2 لصالح نادي فاركو.

- خصم ثلاث نقاط من رصيد نادي المنصورة بخلاف المباراة، التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- توقيع غرامة مالية علي نادي المنصورة أربعون ألف جنيه (ضعف رسم الاشتراك في المسابقة).

- رفع مذكرة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأن رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة.

- توقيع غرامة مالية علي نادي المنصورة عشرة آلاف جنيه لقيام المنتمين للنادي بالسباب الجماعي ضد الحكام.

- إيقاف الكابتن ياسر السيد عبد الواحد مدير شئون اللاعبين بنادي المنصورة (مباراة واحدة) وغرامة مالية عليه قيمتها ألفا جنيه (طرد للاعتراض).

- إيقاف الكابتن هشام سمير محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي المنصورة (مباراة واحدة) وغرامة مالية عليه قيمتها ألفا جنيه (طرد للاعتراض).

بطولة كأس مصر

وفي بطولة كأس مصر، وخلال لقاء الألومنيوم مع سينزو فقد قررت اللجنة إيقاف اللاعب محمد يسري سعد لاعب نادي الألومنيوم (ثلاث مباريات ) وغرامة مالية عليه 3000 جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.