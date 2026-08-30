قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكندرية: الرايات الحمراء ترفرف على الشواطئ ونزول البحر ممنوع| تفاصيل
دجل وشعوذة.. القبض على شخص نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا
سقوط عصابة تزوير العملات المحلية
الهلال ينهي تعاقده مع كريم بنزيما بالتراضي.. واللاعب يقترب من الاعتزال
سعر الذهب في مصر الآن وعيار 21 يسجل 6280 جنيها| تفاصيل
يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي
قرارات رادعة للجنة المسابقات باتحاد الكرة بعد أحداث دوري القسم الثاني (أ)
بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات
خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي قبل العام الدراسي الجديد
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
ريال مدريد يتقدم بثلاثية نظيفة على مالقا في الشوط الأول
نيبال: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 781 قتيلا و2502 مفقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان
قسم الخدمات

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام "الإيجار"، والذي يستهدف بصورة أساسية الشباب العاملين في المدن الجديدة وأغلب المحافظات، وذلك بقيمة إيجارية تبدأ من 2000 جنيه شهرياً.

​أبرز أرقام وطبيعة الطرح الجديد

​إجمالي الوحدات المطروحة: يضم الطرح 11,800 وحدة سكنية، مقسمة إلى 3,300 وحدة في المدن الجديدة، و8,500 وحدة في أغلب المحافظات.

بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

​القيمة الإيجارية: تبدأ القيمة الإيجارية الشهرية من 2000 جنيه كحد أدنى.

مدة الإيجار والأقساط: تصل مدة الإيجار إلى 20 سنة بأقساط محددة من البداية.

القيمة التأمينية: تبلغ قيمة التأمين للوحدة السكنية بنظام الإيجار ما يعادل شهرين من قيمة الإيجار.

​شروط التقديم ومعايير الاستحقاق

و​وضع الصندوق عدة ضوابط وشروط أساسية للمتقدمين، تتلخص فيما يلي:

​السن: أن يكون المتقدم تحت سن 35 عاماً.

شقق الإيجار التمليكي2026

الدخل الشهري: ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهرياً، مع اشتراط أن يتراوح الحد الأدنى للأجور لتخصيص الوحدات ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.

مواعيد الإعلان وطرح كراسات الشروط

​الإعلان عن الطرح: سيكون خلال أوائل الشهر المقبل.

طرح كراسات الشروط: ستتوفر كراسات الشروط الخاصة بنظام الإيجار في منتصف الشهر المقبل عبر بوابة مصر الرقمية.

الإيجار التمليكي يدخل مرحلة جديدة.. تفاصيل أول طرح يشغل المواطنين

15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

وسبق أن أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

ويأتي الطرح؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير وحدات بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، في إطار منظومة تستهدف توسيع الخيارات السكنية المتاحة.

شقق الإيجار التمليكي2026

تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتضمن 8464 وحدة سكنية في المحافظات، إلى جانب 3256 وحدة في المدن الجديدة، فضلًا عن 3280 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتي هذه الوحدات بخلاف الوحدات التي سبق الإعلان عن الاستعداد لطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمقرر طرحها خلال شهر أيضًا.

شقق الإيجار التمليكي 2026

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل في الوقت نفسه طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كما يستعد لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك في المحافظات والمدن الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات المطروحة، بما يتيح بدائل سكنية متعددة تلائم مستويات الدخول والقدرات المالية المختلفة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتوفير السكن الملائم والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وحدات الإيجار الإسكان الاجتماعي نظام الإيجار طرح وحدات الإيجار صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات مهرجان «طرب» في موسمه الثاني بجامعة السويس

النقيب زياد محمد عبد الحليم

مشهد مهيب.. أهالي الفيوم يودّعون النقيب زياد عبد الحليم إلى مثواه الأخير| صور

وزارة التربية والتعليم

"التعليم" تحدد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس (STEM) والمتفوقين

بالصور

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بعد نجاح مسلسله.. 15 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج وبسنت شوقى

20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى
20 صورة أثارت الجدل لـ محمد فراج و بسنت شوقى

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد