يبدأ من 2000 جنيه وأقساط على 20 سنة.. تفاصيل مشروع الإيجار الجديد للإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام "الإيجار"، والذي يستهدف بصورة أساسية الشباب العاملين في المدن الجديدة وأغلب المحافظات، وذلك بقيمة إيجارية تبدأ من 2000 جنيه شهرياً.

​أبرز أرقام وطبيعة الطرح الجديد

​إجمالي الوحدات المطروحة: يضم الطرح 11,800 وحدة سكنية، مقسمة إلى 3,300 وحدة في المدن الجديدة، و8,500 وحدة في أغلب المحافظات.

​القيمة الإيجارية: تبدأ القيمة الإيجارية الشهرية من 2000 جنيه كحد أدنى.

​مدة الإيجار والأقساط: تصل مدة الإيجار إلى 20 سنة بأقساط محددة من البداية.

​القيمة التأمينية: تبلغ قيمة التأمين للوحدة السكنية بنظام الإيجار ما يعادل شهرين من قيمة الإيجار.

​شروط التقديم ومعايير الاستحقاق

و​وضع الصندوق عدة ضوابط وشروط أساسية للمتقدمين، تتلخص فيما يلي:

​السن: أن يكون المتقدم تحت سن 35 عاماً.

​الدخل الشهري: ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهرياً، مع اشتراط أن يتراوح الحد الأدنى للأجور لتخصيص الوحدات ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.

​مواعيد الإعلان وطرح كراسات الشروط

​الإعلان عن الطرح: سيكون خلال أوائل الشهر المقبل.

​طرح كراسات الشروط: ستتوفر كراسات الشروط الخاصة بنظام الإيجار في منتصف الشهر المقبل عبر بوابة مصر الرقمية.

15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

وسبق أن أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

ويأتي الطرح؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير وحدات بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية، في إطار منظومة تستهدف توسيع الخيارات السكنية المتاحة.

تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

وأوضحت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتضمن 8464 وحدة سكنية في المحافظات، إلى جانب 3256 وحدة في المدن الجديدة، فضلًا عن 3280 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتأتي هذه الوحدات بخلاف الوحدات التي سبق الإعلان عن الاستعداد لطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمقرر طرحها خلال شهر أيضًا.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل في الوقت نفسه طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، كما يستعد لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك في المحافظات والمدن الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات المطروحة، بما يتيح بدائل سكنية متعددة تلائم مستويات الدخول والقدرات المالية المختلفة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتوفير السكن الملائم والارتقاء بجودة حياة المواطنين.