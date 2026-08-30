إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحمي القلب من الأمراض

تعد أمراض القلب من أخطر الأشياء التي تسبب الوفاة في العالم وتوجد منها أنواع عديدة تصيب مختلف الأعمار لذا يجب العمل على الوقاية منها.

أظهرت الدراسات أن من أبرز فوائد القرفة الصحية قدرتها على تحسين صحة القلب حيث تساعده بطرق متعددة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فقد ثبت أنها تقلل من العديد من عوامل الخطر الشائعة لأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم، مما يحافظ على صحة القلب وقوته.

وقد تبين أيضاً أن القرفة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

أظهرت الأبحاث أن القرفة عاملٌ مفيدٌ لتخثر الدم، إذ تُساعد على وقف النزيف الزائد من خلال تحفيز الجسم على تكوين جلطات دموية.

تُحسّن القرفة الدورة الدموية وتُعزز التئام الأنسجة، ما قد يكون مفيدًا بشكل خاص لتجديد أنسجة القلب، وبالتالي الوقاية من النوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.