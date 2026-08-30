وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في المسافة من السخنة حتى العاصمة الجديد

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفقًا للأطر الزمنية المحددة ، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين بين المحافظات وداخل المدن، واختصار زمن الرحلات، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الزحام والتلوث والآثار السلبية للكثافات المرورية، وتقديم أعلى مستويات الخدمة، وفي إطار متابعة تنفيذ ممر السخنة/الإسكندرية اللوجيستي، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واستشاري المشروع، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، بطول 660 كم، في المسافة من محطة السخنة حتى محطة العاصمةالمركزية

بدأت الجولة بتفقد وصلة المسار من محطة السخنة حتى ميناء العين السخنة بطول نحو 6 كم، والتي تستهدف ربط الميناء بالخط الأول وخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء. ثم تفقد الوزير محطتي السخنة والعاصمة المركزية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية، ومخطط حركة الركاب من المداخل إلى صالات التذاكر والأرصفة، وخطط الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات، إلى جانب متابعة أعمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار تمهيدًا لفرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان، واستخدام الطرق الخارجية لخدمة التجمعات السكنية.

وأكد الوزير ضرورة الانتهاء من طرق الاقتراب من المحطات وخدمتها لجميع اتجاهات الحركة المرورية، بما يسهم في تيسير وصول المسافرين إليها. وعقب الانتهاء من تفقد المحطتين، وجه وزير النقل بمكافأة مديري المحطتين من المهندسين الشباب، من خلال إرسالهما في بعثات تدريبية بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية قيامهما بإجراء دراسة الماجستير في الخارج، مكافأة لهما على الجهد الكبير الذي بذلاه في هذا المشروع العملاق، مؤكدًا أنهما يمثلان مثالًا رائعًا لكل المهندسين المصريين الذين يعملون على مدار الساعة لخدمة مصرنا الغالية.

وتفقد الوزير نقطة الصيانة المقامة على مساحة حوالي 259000 متر مسطح بالقرب من المحطة المركزية، وكذلك الورشة الرئيسية للخط الأول، المقامة على مساحة 578 فدانًا، والتي ستتولى تشغيل الخطوط الثلاثة، وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات، وتخزين جميع أنواع القطارات بسعة 50 قطارًا وجرارًا.

واطلع الوزير كذلك على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/أوراسكوم/المقاولون العرب)، لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري اللازمة لشبكة الكهرباء الهوائية، إلى جانب الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة المختلفة، وذلك استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أحد قطاعات الخط الأول خلال الفترة المقبلة، على أن يتوالى التشغيل التجريبي بدون ركاب تباعًا وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وتفقد الوزير الأعمال الصناعية بالمشروع، ومنها كباري المسار المنتهية، وهي: كوبري وادي حجول، وكوبري 30 يونيو، وكوبري المحاجر الجديد، وكوبري الخور، وكوبري الأوتوستراد، كما تابع أعمال نهو الكباري التي تقع شرق النيل، وكوبري النيل، وكباري غرب النيل، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من كباري المسار والسيارات وبرابخ السيول شرق النيل.

وأشاد الوزير بما تم تنفيذه بأيادٍ مصرية، مؤكدًا أن الأعمال الصناعية بالمشروع تجسد مهارة عمال ومهندسي مصر، ومن أبرزها كوبري الخور أعلى خور وادي دجلة بطول 600 متر، وارتفاع 90 مترًا، وعرض 14 مترًا، إلى جانب كباري شرق النيل وجنوب حلوان أعلى نهر النيل.

والتقى وزير النقل عددًا كبيرًا من المهندسين والعاملين بالمشروع، ونقل إليهم تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وثقته الكبيرة في قدرتهم على إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات بمصر، خاصة في ظل تنفيذ الدولة، ممثلة في وزارة النقل، خطة شاملة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي في قطاع النقل كما اكد الوزير على منح الوزارة للراغبين من المهندسين إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وذلك بعد مضي 5 سنوات من التحاقهم بالعمل بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، وكذلك يتم منحهم الاجازات الوجوبية منذ بداية تعينهم في الحالات الخاصة مثل حالات مرافقة الزوج ورعاية الطفل بالنسبة للمهندسات،كما يتم منحهم كافة حقوقهم، فيما يخص الإجازات العارضة والاعتيادية والمرضية، وفقًا للأسس واللوائح الإدارية المعمول بها في الحكومة المصرية."



وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يجسد «ملحمة عظيمة» تُنفذ على أرض مصر لمشروع عملاق يساهم في ربط جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخط الأول يحقق الربط البري بين البحرين الأحمر والمتوسط، ليكون بمثابة «قناة سويس جديدة على قضبان».

وأوضح الوزير أن أهمية المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وتنموية شاملة، من خلال خدمة قطاعات الصناعة والسياحة والعمران والزراعة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، واختصار زمن الرحلات والمساهمة في تقليل تكلفة النقل وكذلك ربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ولفت الوزير إلى أنه روعي عند إنشاء وتنفيذ محطات شبكة القطار الكهربائي السريع تبادل الخدمة بينها وبين المطارات الواقعة بجانب مسارات خطوط الشبكة، لتسهيل حركة تنقل القادمين من وإلى الخارج إلى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة وأنها شبكة متكاملة مع وسائل النقل الجماعي الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن العمل يتم بالتوازي في كافة قطاعات المشروع، حيث إن توقيت نهو المشروع هو توقيت نهو آخر نشاط، مؤكدًا أن جميع الأعمال المدنية والجسور والأعمال الصناعية، من كباري وأنفاق، والأعمال الإنشائية والمعمارية، وأعمال السكة والبازلت والفلنكات والأعمدة والقضبان، تم تنفيذها بصناعة مصرية وبالجنيه المصري ومن موازنة الهيئة القومية للأنفاق، فيما تم استيراد القطارات وأجهزة السيطرة والتحكم من الخارج.

وأكد أن وزارة النقل، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قامت بتنفيذ خطة شاملة لتوطين مختلف صناعات النقل، ومنها صناعة الوحدات المتحركة ومكوناتها والأنظمة، من خلال مصانع نيرك وألستوم وكولواي ومصانع القضبان والفلنكات، وبالتالي فإن الجزء الذي تم استيراده من الخارج، والمتمثل في القطارات والأنظمة، أصبح يتم إنتاجه محليًا

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من عدد 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم، ويجري تنفيذ أول 3 خطوط منها بإجمالي أطوال 2000 كم، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة/العلمين/مطروح) 660 كم، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، و15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرارًا للبضائع.

كما يتبادل الخط الأول خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة العاصمة المركزية ومع الخط السادس للمترو في محطة أحمد عمر هاشم، ومع خط السكة الحديد القاهرة/أسوان الديزل في محطة الجيزة، ومع مونوريل غرب النيل في محطة أكتوبر، ومع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في محطة حدائق أكتوبر.

كما ترتبط تلك المحطة بمشروع BRT على الطريق الدائري عن طريق الشاتل باص المخطط للربط بين المحطة ومحطة تقاطع الدائري مع طريق الفيوم للأتوبيس الترددي السريع BRT (محطة صان كابيتال ) كما يتكامل مع مترو الإسكندرية في محطة برج العرب.