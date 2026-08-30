في ذكرى رحيله.. قصة زواج السيد بدير من أم البطل واستشهاد ابنهما

تحل اليوم، الأحد 30 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان والسيناريست والمخرج والمنتج السيد بدير، الذي وُلد في 11 يناير عام 1915، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1986، عن عمر ناهز 71 عامًا.

وارتبط اسم السيد بدير في أذهان الجمهور بإطلالته الكوميدية وبدانته المميزة، حيث نجح بحضوره وخفة ظله في رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين، وأصبح واحدًا من أبرز الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والتأليف والإخراج والإنتاج.

المسيرة الفنية للسيد بدير

بدأ السيد بدير مشواره الفني مبكرًا، وكانت انطلاقته من خلال فيلم «تيتاوونج» عام 1937، الذي شارك في تأليفه والتمثيل فيه، ثم توالت أعماله بين التمثيل والكتابة، ومن أبرزها أفلام «جعلوني مجرمًا»، و«تحيا الرجالة»، و«حميدو».

أما تجربته في الإخراج، فانطلقت من المسرح، وتحديدًا من خلال مسرحية «صاحب الجلالة» عام 1955، ليواصل بعدها تقديم عدد كبير من الأعمال التي تركت بصمة في تاريخ الفن، ومن بينها «سكر هانم» و«أم رتيبة»، حتى تجاوز رصيده الفني 65 عملًا.

وُلد السيد بدير في 11 يناير 1915 بقرية أبو شقون بمحافظة الشرقية، وتوفي في القاهرة يوم 30 أغسطس 1986.

وكان والده يعمل مدرسًا للتربية البدنية بمدرسة رقي المعارف الثانوية بجزيرة بدران في شبرا.

موقف إنساني مع ليلى حمدي

لم تقتصر مسيرة السيد بدير على الأعمال الفنية، إذ عُرف عنه أيضًا مواقفه الإنسانية تجاه زملائه.

ومن أبرز هذه المواقف ما جمعه بالفنانة ليلى حمدي، التي ابتعدت عن العمل السينمائي تدريجيًا بعد زيادة وزنها، واقتصر ظهورها على أدوار بسيطة، كان من بينها مشاركتها في فيلم «صغيرة على الحب».

ووفقًا لما ذكرته مجلة «الإذاعة» عام 1960، قررت ليلى حمدي الابتعاد عن الفن والتوجه إلى قراءة الفنجان، لكنها واجهت بعد ذلك ظروفًا صعبة وأزمات مالية، حتى نشرت جريدة «الأخبار» تفاصيل عن عجزها عن سداد إيجار منزلها وحساب البقال، وذلك بعدما ابتعدت عن السينما لمدة عام كامل.

وعندما علم السيد بدير بما تمر به، حرص على مساعدتها، فطلب لقاءها واستمع إلى ظروفها، ثم أسند إليها دورًا في فيلم «فتافيت السكر»، لتعود من خلاله إلى الساحة الفنية من جديد.

استشهاد نجل السيد بدير

تزوج السيد بدير من توفيقة أحمد ندا، المعروفة فنيًا باسم الفنانة شريفة فاضل، ابنة القارئ أحمد ندا، وذلك رغم فارق السن بينهما الذي تجاوز 20 عامًا.

وكان لهذا الزواج تأثير كبير في مشوار شريفة فاضل الفني، إذ منحها السيد بدير عددًا من البطولات في الأفلام التي تولى كتابتها أو إخراجها، وهو ما ساهم في دعم شهرتها وانتشارها.

وفي حرب أكتوبر عام 1973، تعرضت الأسرة لفاجعة كبيرة باستشهاد نجلهما الوحيد «سيد»، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في نفس والدته شريفة فاضل.

وبعد استشهاد نجلها، قدمت شريفة فاضل أغنيتها الوطنية الشهيرة «أم البطل»، التي كتبت كلماتها الشاعرة نبيلة قنديل، بينما وضع ألحانها زوجها الموسيقار علي إسماعيل.

وحققت «أم البطل» نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، وتحولت مع مرور السنوات إلى واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بانتصارات حرب أكتوبر، ولا تزال تُذاع في المناسبات الوطنية، خاصة خلال الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.