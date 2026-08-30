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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لا تضيعوا المتفوقين.. تحرك برلماني لحماية طلاب STEM من مفاجآت التنسيق

الدكتور محمد الصالحي
الدكتور محمد الصالحي
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تداعيات قواعد وإجراءات تنسيق وقبول طلاب مدارس STEM بالجامعات، مطالبًا بتوضيح الأسس التي استندت إليها التعديلات الجديدة، وضمان عدم الإضرار بمستقبل الطلاب.

الصالحي: طلاب STEM استثمار في العقول المصرية

وأكد الصالحي أن طلاب مدارس STEM يمثلون نموذجًا استثنائيًا للاستثمار في العقول المصرية، موضحًا أن الدولة أنشأت هذه المدارس لاكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وتأهيلهم للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة باحتياجات التنمية.

وشدد على أن أي تغيير في قواعد القبول الجامعي يجب أن يراعي طبيعة منظومة STEM وأهدافها، وألا يؤدي إلى إهدار المزايا التي دفعت الطلاب وأسرهم إلى اختيار هذا المسار التعليمي.

مخاوف من ارتباك مستقبل الطلاب

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة التعامل مع ملف تنسيق طلاب STEM باعتباره قضية تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، وليس مجرد إجراءات روتينية للتنسيق الجامعي.

وطالب الحكومة بإجراء مراجعة عاجلة للقواعد الجديدة، وإعلانها بصورة واضحة وشفافة قبل تطبيقها، مع مراعاة الطلاب الذين التحقوا بمدارس STEM اعتمادًا على قواعد وضوابط كانت معلنة عند اختيارهم لهذا المسار.

أسئلة برلمانية حول كليات القمة والتخصصات العلمية

وطرح الصالحي عددًا من التساؤلات على الحكومة، أبرزها: ما الأسس والمعايير التي استندت إليها الجهات المختصة في إعادة صياغة قواعد قبول طلاب STEM بالجامعات؟ وهل جرى تقييم حقيقي لتأثير القواعد الجديدة على فرصهم في الالتحاق بكليات القمة والتخصصات العلمية والتكنولوجية؟

كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تحول اختلاف قواعد التنسيق إلى عائق أمام الطلاب المتفوقين، بما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من إنشاء مدارس STEM.

هل تتغير القواعد دون استطلاع آراء أولياء الأمور؟

وتساءل الصالحي كذلك عما إذا كانت الجهات المختصة قد أجرت حوارًا أو استطلاعًا لآراء وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهات المعنية، وأولياء الأمور والمتخصصين، قبل إدخال أي تغييرات جوهرية على قواعد القبول الجامعي.

كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لوضع نظام مستقر ومعلن لتنسيق طلاب STEM لعدة سنوات، بما يمنع تغيير القواعد بصورة مفاجئة ويمنح الطلاب وأسرهم رؤية واضحة لمستقبلهم الجامعي منذ بداية التحاقهم بالمدارس.

مطالب بحوار عاجل وحل مستقر

وطالب الصالحي الحكومة بسرعة فتح حوار مؤسسي بشأن مستقبل تنسيق طلاب مدارس STEM، وإعلان جميع القواعد والمعايير المنظمة للقبول الجامعي بشفافية، مع بحث آليات تضمن حصول هؤلاء الطلاب على معاملة تتناسب مع طبيعة تعليمهم النوعي.

وأكد أن دعم الطلاب المتفوقين لا يجب أن يتوقف عند إنشاء مدارس متخصصة لرعايتهم، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير مسار جامعي عادل ومستقر يحول تفوقهم العلمي إلى فرص حقيقية للمشاركة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور محمد الصالحي مجلس النواب طلاب STEM

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