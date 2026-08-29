لتوفير المستلزمات المدرسية.. ​أماكن ومواعيد معارض أهلاً مدارس 2026 وأبرز التخفيضات المتاحة

تدق أجراس العام الدراسي الجديد 2026-2027 معلنة بدء العد التنازلي لاستقبال المدارس، وتتزامن هذه الفترة مع انطلاق معارض "أهلاً مدارس" لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، حيث لا تتوقف التحضيرات عند شراء الزي والشنط فحسب، بل تبدأ المهام الأهم في إعادة ضبط ساعات النوم وتهيئة الأطفال نفسياً.

خصومات تتراوح بين 30% و40% في معارض أهلا مدارس

تعمل الأجهزة التنفيذية، على التوسع في إقامة معارض أهلًا مدارس 2026 بمختلف المحافظات، لتوفير احتياجات الطلاب والأسر من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وخصومات تتراوح بين 30% و40%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وتنتشر معارض أهلا مدارس في عدد من المحافظات، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، وبدعم من وزارة الاستثمار، وبمشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص، حيث بدأت بالفعل عمليات افتتاح عدد من الفروع لتوفير المنتجات والمستلزمات بأسعار مناسبة للمواطنين.

أماكن معارض أهلا مدارس في القاهرة الكبرى

توجد معارض أهلا مدارس 2026 في القاهرة الكبرى بهذه العناوين:

ـ معرض أهلا مدارس 2026 القاهرة: يقع في أرض المعارض بمدينة نصر بالصالة الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ معرض أهلا مدارس 2026 الجيزة: الفرع الأساسي بأرض المطاحن في شارع فيصل، بالإضافة إلى منافذ شارع المطار بإمبابة، وميدان الجيزة.

ـ أماكن معارض أهلا مدارس 2026 بنها: تقع في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وبجوار شبكة الكهرباء في شبين القناطر، ووسط البلد ببنها.

أماكن معارض أهلا مدارس 2026 بالمحافظات

وفيما يخص أماكن معارض أهلا مدارس 2026 بباقي المحافظات، وفقًا للخريطة المعلنة من كل محافظة على حدة فإنها تأتي كما يلي:

- أماكن معارض أهلا مدارس 2026 الإسكندرية: أرض المعارض بشارع مصطفى كامل بالمنتزه، وأرض كوتة بالأزاريطة.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 الفيوم: بشارع أحمد شوقي أمام بجوار الاستاد الرياضي + منفذ في كل مركز.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 الشرقية: أمام محطة القطار بمدينة الزقازيق.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 الدقهلية: بحديقة هابي لاند بالمنصورة.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 الغربية: فرع بالمحلة الكبرى وآخر بشارع الجلاء في حي ثان طنطا.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 المنوفية: أمام إستاد شبين الكوم.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 المنيا: بالقرب من ميدان الساعة بكورنيش النيل.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 أسيوط: بشارع الجلاء بحي غرب.

ـ أماكن معارض أهلا مدارس 2026 سوهاج: بميدان الثقافة.

ـ معارض أهلا مدارس 2026 بني سويف: خلف الصالون الأخضر بميدان المديرية القديمة.

تسهيلات بمعارض أهلا مدارس 2026

وتتيح معارض أهلا مدارس 2026 تسهيلات جديدة هذا العام تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، أبرزها:

- توفير الأجهزة الإلكترونية مثل التابلت واللاب توب والكومبيوتر بالتقسيط بالاشتراك مع بعض البنوك.

- تطبيق قانون حماية المستهلك مما يتيح للمواطنين الاسترجاع أو الاستبدال خلال 15 يومًا.

- توفير سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع لتوفير كافة احتياجات الأسر قبل بداية الدراسة.

- تستمر المعارض في أول أيام الدراسة لتتمكن الأسر من استكمال احتياجات أبنائهم.

موعد بدء العام الدراسي 2026-2027

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 لطلاب صفوف النقل والشهادات في المدارس الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه تبدأ الدراسة رسميًا يوم السبت 12 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس التي لا تعمل يوم السبت ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من يوم الأحد 13 سبتمبر المقبل، فيما تنطلق الدراسة بالمدارس الدولية قبل المدارس الحكومية بأسبوع، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر.