محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلًا بالمدارس بالغردقة بتخفيضات تصل إلى 30%

يفتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، معرض «أهلًا بالمدارس» بمدينة الغردقة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويضم المعرض تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب، إلى جانب عدد من السلع المرتبطة بموسم الدراسة، مع تقديم تخفيضات تتراوح بين 15 و30%.

ومن المقرر أن يتفقد محافظ البحر الأحمر أجنحة المعرض، لمتابعة توافر المنتجات وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار والتخفيضات المعلنة، بما يحقق استفادة حقيقية للأسر مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم معرض «أهلًا بالمدارس» ضمن جهود محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي توفر احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية وضبط الأسواق خلال موسم الدراسة.