قصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً جديداً، اليوم الخميس، مع شن القوات الإسرائيلية سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات والمناطق الجنوبية.

وطالت الاعتداءات مناطق عدة، بالتزامن مع عمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات، وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء الجنوب.

كما تعرضت بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استمر القصف على مناطق أخرى في جنوب لبنان، وسط توتر ميداني متصاعد.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ما يزيد من حدة التوتر ويثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على سكان البلدات الحدودية.