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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلقها 7 مرات.. محاكمة المتهم بالشروع في قـ تل طليقته وزوجة شقيقها وحماته

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
إسلام دياب

تنظر محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، السبت المقبل، محاكمة المتهم رجب أبو حديد بالشروع في قـ تل طليقته وزوجة شقيقها ووالدة طليقته، بإحداث إصابتهن بسلاح أبيض وإشعال النيران في مسكن حماته حال تواجد المجني عليهن الثلاث داخل المسكن لولا تدخل الأهالي للمساعدة في إخماد الحريق وطلب الإسعاف.

أقر المتهم بتحقيقات النيابة بمواجهته بقيامه بالتعدي على طليقته لرفضها إعادة ابنته إلى مسكنه، وأنها دائمة الخلاف معه وأنه قام بطلاقها من قبل (سبع مرات) بسبب صوتها العالي وكثرة مشاداتها معه، إلا أن أشقاءها كانوا يتوجهون صحبته للإفتاء ويقرون جميعا بأن الطلاق قد تم في وقت غضب، ويتم عودتها إليه مرة أخرى بعد إخراج فدية.

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم 

وأضاف المتهم أنه في المرة الأخيرة من بعد شهر رمضان الماضي بعد حدوث مشادة بينهما وتدخل أهلية زوجته وأشقائها غادرت المنزل صحبة ابنته وعند ذهابه لإحضار ابنته رفضت طليقته فقام بالاعتداء عليها وعلى والدتها وزوجة شقيقها وإشعال النيران في مسكن والدة زوجته حال تواجد المجني عليهن الثلاث داخله.

محكمة الجنايات الشروع في قتل طليقته زوجته حماته مجمع محاكم وادي النطرون

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