مستشفى الباجور التخصصي يشهد مروراً وزارياً مفاجئاً لمتابعة جاهزية الأقسام

​شهدت مستشفى الباجور التخصصي اليوم زيارة ميدانية مفاجئة من وزارة الصحة والسكان، ضمت كلاً من دكتور محمد صفوت، وكتور مروه دياب؛ وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

​استهدفت الجولة التفتيشية مراجعة الانضباط الإداري والجاهزية الفنية للأقسام الحيوية بالمستشفى، والتي شملت التأكد من سرعة إنقاذ الحالات الحرجة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بالكامل، ومتابعة انتظام العمل بأجهزة التنفس الصناعي والمراقبة الطبية ومدى كفاءة الأطقم المباشرة للحالات.

كما ضمنا المتابعة الدقيقة للخدمات المقدمة للأطفال حديثي الولادة والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومراجعة التزام الأطباء وهيئة التمريض بالجدول المعتمد لضمان تقديم الخدمة على مدار الساعة دون انقطاع.

و​أشاد الفريق الوزاري بالجهود المبذولة، مع التأكيد على استمرار رفع درجة الاستعداد في كافة الأقسام الحرجة.