رسميًا .. تأجيل حفلتي تامر حسني وكايروكي في U ARENA العلمين الجديدة

كشفت إدارة مبادرة «يلا ساحل» عن تأجيل الحفلات التي كان ينتظر إقامتها غدًا الجمعة 28 أغسطس كايروكي، والسبت 29 أغسطس تامر حسني، وذلك دون توضيح أسباب.

وأوضح البيان الرسمي، أنه سيتم إرجاع قيمة التذاكر للجمهور الذين حجزوا هذه الحفلات، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة قريبًا.

وجاء البيان كما يلي: «تعلن مبادرة يلا ساحل عن إرجاء الحفلات والفاعليات التي كان من المقرر إقامتها يومي الجمعة 28 والسبت 29 أغسطس ٢٠٢٦ في U ARENA».

وأوضح البيان: «كما جاري رد القيمة المالية الكاملة للتذاكر المباعة عبر وسائل الدفع الإلكتروني ونعد جمهورنا العزيز بالإعلان عن التفاصيل الجديدة قريبا.. نشكركم على حسن تفهمكم».

ألبوم تامر حسني

كان الفنان تامر حسني، أعلن طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.

ويطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.

فرقة كايروكي

"كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من 5 أفراد: أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري (جيتار وصوت)، تامر هاشم (درامز)، آدم الألفي (باس جيتار)، وشريف مصطفى (أورغ).

وشهدت فرقة كايروكي بقيادة المغني أمير عيد نشاطا فنيا موسعا بعد إحياء عدة حفلات غنائية في الموسم الصيفي.

كما أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بالأردن، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهالي في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيراً عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامناً معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.