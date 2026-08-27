شبانة: الزمالك تسلم رسميا قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك تسلم رسميًا قرار لجنة الاستئناف بشأن القضية الخاصة بأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "الزمالك استلم اليوم رسميًا من لجنة الاستئناف، يدًا بيد، قرار لجنة الاستئناف في قضية زيزو مع النادي".

وأضاف: "أمام الزمالك 10 أيام للرد قبل إصدار القرار، كما أن أشرف عبدالعزيز محامي زيزو لاعب الأهلي، استلم القرار اليوم أيضًا".

وتابع: "لجنة التظلمات حتى الآن لم تكشف عن حيثيات قرار حفظ القضية، وننتظر قرار لجنة الاستئناف".