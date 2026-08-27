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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: كل حاجة في الزمالك ضد المنطق.. ومعتمد جمال له دور كبير بالفوز

شبانة
شبانة
ميرنا محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فوز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة جاء رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مشيرًا إلى أن الانتصار منح الفريق دفعة قوية قبل استكمال مشواره في المنافسة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "كل حاجة في الزمالك ضد المنطق، ورغم الظروف وإيقاف القيد، يفوز على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وانتفض حامل اللقب في الشوط الثاني وحقق نتيجة ملهمة، وأعلن عن استعداده المبكر للمنافسة على اللقب".

وأضاف: "صاحب الفضل الأول في فوز الزمالك هو الجمهور، الذي يقف وقفة قوية في ظهر اللاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال".

وتابع: "في الشوط الثاني، عندما ترى الأسماء تقول مستحيل الزمالك يكسب، ولكن الفريق نجح في تحقيق الفوز، والمكسب منح الفريق دفعة قوية ستظهر خلال الفترة المقبلة".

وأشاد شبانة بدور معتمد جمال، قائلًا: "معتمد جمال له دور كبير في الفوز، فهو يعمل تحت ظروف صعبة، ومن دون تقديم أي مبررات، ويعمل في صمت".

وواصل: "لازم أشكر حسين لبيب، رئيس الزمالك، لأنه هو الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح في نادي الزمالك، بإصراره على استمرار معتمد جمال، وأنقذ النادي من أكبر مؤامرة في تاريخه من أشخاص داخل المجلس، إلى جانب إبعاد المدير الرياضي".

وأشار شبانة إلى تصريحات ممدوح عباس، قائلًا: "ممدوح عباس، رئيس الزمالك السابق، أكد هذا الكلام، وأن هناك بعض الأشخاص ضد المجلس تعمل ضد النادي، ولازم نشكر معتمد على دعمه للنادي وانتشاله من الأزمات المالية".

وتساءل: "هل هناك 19 قضية ضد النادي أمام فيفا، ولم يتم الاستئناف على أي واحدة منها؟".

وعن مباراة البنك الأهلي، قال شبانة: "اللي يضيع ميعيطش، وده اللي حصل مع البنك الأهلي، ولازم أيمن الرمادي يشوف حل".

واختتم: "تغييرات معتمد جمال كان لها مفعول السحر، وثلاثة من أصل خمسة تغييرات سجلوا أهدافًا".

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