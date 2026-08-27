بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل في الاحتفال بعيد ميلاد زوجها

حرصت الفنانة مي عمر على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، بطريقة رومانسية، حيث نشرت صورا رومانسية تجمعهما، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.



وظهرت مى عمر بإطلالة انيقة ومميزة و ملفتة مرتدية جيب قصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.