حقيقة ضرب صاعقة لبرج الساعة في مكة المكرمة.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر صاعقة برق قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة، وسط اعتقاد واسع بأن الحادثة وقعت حديثاً، ولاقي الفيديو مئات آلاف المشاهدات وأثار جدلاً واسعاً حول توقيته ومصداقيته.

وبحسب تقارير التحقق، فإن الفيديو صحيح لكنه قديم، إذ يوثق لحظة ضرب صاعقة لبرج الساعة في مكة بتاريخ 28 سبتمبر 2023 خلال عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة آنذاك، وقد نشرته قناة الجزيرة عبر منصتها على "يوتيوب" في ذلك الوقت.



إعادة تداول المقطع جاءت بالتزامن مع الظروف الجوية غير المستقرة التي شهدتها مكة في أغسطس 2024، حيث أعلنت إمارة المنطقة عن أمطار رعدية وعواصف ترابية وتساقط للبرد، إضافة إلى احتمالية حدوث أعاصير قمعية، ما دفع البعض لربط الفيديو بهذه الأحداث وكأنه جديد.