قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ورشة عمل حول إجراءات السلامة أثناء الحفر بالقرب من خطوط الغاز بدمياط
قائد الجيش اللبناني يزور إيطاليا لتعزيز التعاون العسكري وتأكيد دعم روما لاستقرار لبنان
الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
أحمد دياب يدعم أحمد موسى: محدش يقدر يسد مكانك وننتظر عودتك لجمهورك
عايزة فلوس.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل
صدى البلد يحصل على تفاصيل التحقيقات وقرار معاقبة موظفة التأمينات
جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
لواء أركان حرب: جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة.. والحرب ليست الحل الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عايزة فلوس.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول «بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي»).

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

ترشيحاتنا

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

فوائد نخاع العظام

هل يساعد نخاع العظام في الحفاظ على صحة البشرة والمفاصل؟ .. خبراء يكشفون الحقيقة

بالصور

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

اضرار القهوة
اضرار القهوة
اضرار القهوة

بالأسود الشفاف.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بقوامها الممشوق

نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد