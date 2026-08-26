عايزة فلوس.. ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول «بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي»).

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.