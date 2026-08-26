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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمسية تأبين للكاتب والروائي الراحل رضا البهات بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، أمسية لتأبين الكاتب والروائي الراحل رضا البهات، بقاعة محمد حسنين هيكل، في الدور الرابع بمبنى النقابة.

حضر الأمسية خالد البلشى نقيب الصحفيين، والمخرج خالد يوسف وعدد من أصدقاء الراحل .

وتأتي الأمسية بعد رحيل الكاتب والروائي رضا البهات منذ أيام قليلة، لتكون ليلة وفاء واحتفاء بمسيرته الأدبية والإنسانية، واستعادة لتجربته الإبداعية، التي تركت أثرًا لدى أصدقائه ورفاقه ومحبيه وقرائه.

وتضمنت الأمسية شهادات من عدد من أصدقاء الراحل ورفاق تجربته الإبداعية، يستعيدون خلالها ذكرياتهم معه، ومحطات من مسيرته الأدبية والإنسانية، إلى جانب الحديث عن أعماله وإسهاماته في المشهد الثقافي والأدبي.

وأكد محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة أن الأمسية تأتي تقديرًا لقيمة الراحل وإبداعه، وحرصًا على أن تظل النقابة مساحة وفاء بالمبدعين، والاحتفاء بمَن تركوا أثرًا في الحياة الثقافية، داعية أصدقاء رضا البهات ومحبيه وكل المهتمين بتجربته الأدبية إلى المشاركة في الأمسية.

وأضاف كامل أن الأمسية تحمل عنوان «ليلة في حب رضا البهات»، في وداع يليق بكاتب رحل منذ أيام، بينما تظل أعماله وذكرياته حاضرة بين أصدقائه ومحبيه وقرائه.

اللجنة الثقافية والفنية الصحفيين رضا البهات محمد حسنين هيكل

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