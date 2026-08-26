برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد اهتمام الدولة ببناء جيل من الموهوبين والنوابغ

قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، يؤكد أهمية تطوير منظومة التعليم ودعم الموهوبين ورعاية النوابغ وفق أفضل الأساليب العلمية والاحترافية.

وأكد نصر الله، خلال تصريح صحفي له اليوم أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرات تستهدف اكتشاف الموهوبين ورعاية النوابغ يمثل خطوة مهمة نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتبار أن الطلاب المتفوقين وأصحاب القدرات المتميزة يمثلون أحد أهم عناصر قوة الدولة ومستقبلها.

وقال عضو مجلس النواب إن الاهتمام بالموهوبين والنوابغ يجب ألا يقتصر على اكتشاف قدراتهم، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، مع إتاحة فرص حقيقية أمامهم للمشاركة في المجالات العلمية والبحثية والابتكارية.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس، تعكس حرص الدولة على دعم عناصر العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة داخل المنظومة التعليمية، بما يضمن تخفيف الضغوط المالية عن الطلاب وأولياء الأمور، ويعزز قدرة المدارس على تقديم خدمة تعليمية أكثر كفاءة.

وثمّن النائب، ما تم عرضه خلال الاجتماع بشأن تطبيق نظام البكالوريا المصرية وآليات الامتحانات والتقييم، مؤكدًا أن المرونة في المسارات التعليمية ومنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين مستواهم الأكاديمي يمكن أن تسهم في بناء منظومة أكثر قدرة على اكتشاف قدرات الطلاب وتوجيهها بالشكل الصحيح.

وأكد سامي نصر الله أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بالمناهج والامتحانات، والحفاظ على مكانة مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ، باعتبارها مكونات أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه وهويته.

وأوضح نائب الشرقية أن التوسع في البرامج الدولية والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، يمثل اتجاهًا مهمًا لرفع جودة التعليم العالي وربط مخرجاته بالمعايير الدولية.

وشدد على أهمية توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والعمل على تقديم حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق، بما يجعل البحث العلمي شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تطوير التعليم، واكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ، ودعم البحث العلمي، وربط التعليم باحتياجات التنمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مصر.