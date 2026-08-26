​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

اقتحمت ​مصر عصر النقل الذكي بطرق غير تقليدية، فمع انطلاق التاكسي الطائر لما يمثله من نقلة نوعية كبرى في عالم المواصلات، تحول حلم التنقل الجوي السريع من الخيال العلمي إلى واقع ملموس في سماء المدن المصرية، معلناً بداية مرحلة جديدة من الرفاهية والسرعة وتجاوز الزحام المروري تماماً.

التاكسي الطائر في مصر: مستقبل النقل يلامس سماء المحروسة

تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة فى خدمات النقل الجوى من خلال التاكسى الطائر الذى يتيح الانتقال بين عدد من الوجهات السياحية والمدن الرئيسية خلال فترات زمنية قصيرة بالتزامن مع التوسع فى وسائل النقل الحديثة.

وتشمل أبرز الوجهات المستهدفة لخدمات التاكسى الطائر القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، وواحة سيوة.

اسعار رحلات التاكسي الطائر

بحسب البيانات المتداولة، تبدأ أسعار رحلات التاكسى الطائر من 200 دولار للفرد للرحلات القصيرة داخل القاهرة ومن بينها الرحلة من القاهرة إلى منطقة الأهرامات.

وتصل تكلفة الرحلة من مطار أماظة إلى القلعة أو العاصمة الإدارية إلى نحو 300 دولار للفرد بينما تبلغ تكلفة الرحلة من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد نحو 350 دولار.

كما تبلغ تكلفة الرحلة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين نحو 900 دولار للفرد فيما تصل تكلفة الرحلة من الغردقة إلى الأقصر إلى نحو 1500 دولار.

وتصل تكلفة الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة إلى نحو 1500 دولار للفرد.

مميزات التنقل بالتاكسي الطائر

بدأت الخدمة باستهداف ربط القاهرة الكبرى بالمناطق السياحية والحيوية، بجانب وجهات مثل الساحل الشمالي والغردقة والأقصر وشرم الشيخ وسانت كاترين وواحة سيوة، لتقليص زمن التنقل مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

وتتميز خدمات التاكسى الطائر بسرعة الوصول إلى الوجهات المستهدفة، حيث تستغرق الرحلة بين القاهرة والساحل الشمالى نحو 60 دقيقة بينما تستغرق الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة نحو 60 دقيقة بما يسهم فى تقليل زمن الانتقال بين المدن والمقاصد السياحية مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

استثمارات بالمليارات في مشروع التاكسي الطائر

تعتمد خدمات "التاكسي الطائر" حاليًا على الطائرات العمودية والمروحيات المخصصة للرحلات القصيرة، مع خطط لاستخدام طائرات كهربائية من نوع eVTOL القادرة على الإقلاع والهبوط عموديًا من مهابط صغيرة دون الحاجة إلى المطارات التقليدية.

وكان مشروع "إير تاكسي" في مصر، قد أُعلن باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالتعاون بين شركة طيران أبوظبي والقوات الجوية المصرية وشركة TCM، فيما بلغت تكلفة الطائرات المستخدمة في بداية المشروع نحو ملياري جنيه، وفق تصريحات سابقة لتامر وجيه.