قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سافر رئيس المخابرات الأمريكية سرًا إلى روسيا؟
بالأرقام.. تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي حتى 2030
​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام
7 شهداء و 10 مصابين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الروماني لدى موسكو
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

التاكسي الطائر
التاكسي الطائر
خالد يوسف

اقتحمت ​مصر عصر النقل الذكي بطرق غير تقليدية، فمع انطلاق التاكسي الطائر لما يمثله من نقلة نوعية كبرى في عالم المواصلات، تحول حلم التنقل الجوي السريع من الخيال العلمي إلى واقع ملموس في سماء المدن المصرية، معلناً بداية مرحلة جديدة من الرفاهية والسرعة وتجاوز الزحام المروري تماماً.

التاكسي الطائر في مصر: مستقبل النقل يلامس سماء المحروسة

تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة فى خدمات النقل الجوى من خلال التاكسى الطائر الذى يتيح الانتقال بين عدد من الوجهات السياحية والمدن الرئيسية خلال فترات زمنية قصيرة بالتزامن مع التوسع فى وسائل النقل الحديثة.

وتشمل أبرز الوجهات المستهدفة لخدمات التاكسى الطائر القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والغردقة، والأقصر، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، وواحة سيوة.

اسعار رحلات التاكسي الطائر

بحسب البيانات المتداولة، تبدأ أسعار رحلات التاكسى الطائر من 200 دولار للفرد للرحلات القصيرة داخل القاهرة ومن بينها الرحلة من القاهرة إلى منطقة الأهرامات.

وتصل تكلفة الرحلة من مطار أماظة إلى القلعة أو العاصمة الإدارية إلى نحو 300 دولار للفرد بينما تبلغ تكلفة الرحلة من مطار ألماظة إلى الشيخ زايد نحو 350 دولار.

كما تبلغ تكلفة الرحلة من شرم الشيخ إلى سانت كاترين نحو 900 دولار للفرد فيما تصل تكلفة الرحلة من الغردقة إلى الأقصر إلى نحو 1500 دولار.

وتصل تكلفة الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة إلى نحو 1500 دولار للفرد.

مميزات التنقل بالتاكسي الطائر

بدأت الخدمة باستهداف ربط القاهرة الكبرى بالمناطق السياحية والحيوية، بجانب وجهات مثل الساحل الشمالي والغردقة والأقصر وشرم الشيخ وسانت كاترين وواحة سيوة، لتقليص زمن التنقل مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

وتتميز خدمات التاكسى الطائر بسرعة الوصول إلى الوجهات المستهدفة، حيث تستغرق الرحلة بين القاهرة والساحل الشمالى نحو 60 دقيقة بينما تستغرق الرحلة من القاهرة إلى واحة سيوة نحو 60 دقيقة بما يسهم فى تقليل زمن الانتقال بين المدن والمقاصد السياحية مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

استثمارات بالمليارات في مشروع التاكسي الطائر 

تعتمد خدمات "التاكسي الطائر" حاليًا على الطائرات العمودية والمروحيات المخصصة للرحلات القصيرة، مع خطط لاستخدام طائرات كهربائية من نوع eVTOL القادرة على الإقلاع والهبوط عموديًا من مهابط صغيرة دون الحاجة إلى المطارات التقليدية.

وكان مشروع "إير تاكسي" في مصر، قد أُعلن باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالتعاون بين شركة طيران أبوظبي والقوات الجوية المصرية وشركة TCM، فيما بلغت تكلفة الطائرات المستخدمة في بداية المشروع نحو ملياري جنيه، وفق تصريحات سابقة لتامر وجيه.

​التاكسي الطائر انطلاق ثورة النقل الجوي مواعيد رحلات المستقبل عصر النقل الذكي انطلاق التاكسي الطائر التنقل الجوي السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

فعالية "HarmonyOS 7

لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2"

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟ 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

Garmin Fenix 9 Pro

تسريبات مصوّرة تكشف مواصفات ساعات Garmin Fenix 9 Pro وخيارات شاشات AMOLED وSolar

بالصور

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص
طريقة عمل تشيكن راب مقرمش مثل المطاعم.. سر الخلطة في الصوص

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد