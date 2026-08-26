تعاون مصري هندي لتعزيز صادرات الملابس والحرير وفتح أسواق جديدة

وقّعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مذكرة تفاهم مع المجلس الهندي لترويج صادرات الحرير (ISEPC)، التابع لوزارة المنسوجات الهندية والمدعوم من وزارة التجارة الهندية، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمصانع المصرية.

تعزيز التعاون التجاري

تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية لدعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز قدرته على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال بناء شراكات دولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة في قطاع المنسوجات والملابس.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات ودراسات الأسواق، بما يسهم في دعم الشركات المصرية والهندية وتطوير فرص التعاون المشترك.

تطوير المنتجات والجودة

يشمل التعاون بين الجانبين مجالات تطوير المنتجات والارتقاء بمعايير الجودة في قطاعات الحرير والمنسوجات والملابس والمشغولات اليدوية، بما يعزز تنافسية المنتجات ويدعم قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية.

كما يتيح التعاون الاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين في مجالات التصنيع والتطوير والابتكار، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة فرص انتشارها في الأسواق الخارجية.

ربط الشركات المصرية والهندية

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على ربط الشركات المصرية بنظيرتها الهندية، وتشجيع إقامة الشراكات والمشروعات المشتركة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص تعاون صناعي وتجاري.

كما تشمل تنظيم بعثات تجارية ومعارض ولقاءات مباشرة بين البائعين والمشترين، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات والتعرف على احتياجات الأسواق وبحث فرص التعاقد والتوسع.

فرص جديدة للصادرات

ومن المتوقع أن يسهم التعاون المصري الهندي في دعم فرص الشركات العاملة بقطاعات الملابس والمنسوجات والحرير والمشغولات اليدوية في الوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعَي الأعمال في مصر والهند.

وتعكس مذكرة التفاهم توجه غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية نحو توسيع شبكة الشراكات الدولية، بما يدعم نمو القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.