بعد قفزة قوية.. الذهب يتراجع اليوم والمستثمرون يترقبون مفاجأة التضخم الأمريكي

تراجع الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار ‌أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0410 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4642.74 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقاً لرويترز.

وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب زادت 0.1 بالمئة إلى 4700.70 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وستتجه الأنظار أيضا إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي.

وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة الأكثر دعما ستكون التضخم الأضعف من المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".

وأضاف "تجدد تدهور الثقة في الاستدامة المالية ‌الأمريكية ⁠قد يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 61.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

ومن الناحية الجيوسياسية، ذكرت إيران أنها استأنفت ⁠المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران بشكل ⁠أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.

وقال وانغ تاو المحلل الفني في رويترز إن الذهب قد يختبر مجددا في المعاملات الفورية ⁠مستوى مقاومة عند 4681 دولارا، وقد يؤدي تجاوز هذا المستوى إلى مكاسب تصل لنطاق يتراوح بين 4707 دولارات و4743 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 69.26 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1865.09 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1343.75 دولار.