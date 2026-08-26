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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
محمد على

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر قمة منظمة شنجهاي للتعاون في بيشكيك، وسيقوم بزيارات دولة إلى قيرجيزستان ومصر ابتداءً من يوم الأحد.

ووفق الوزارة الصينية، بأنه ستكون هذه الجولة، التي تستمر حتى 3 سبتمبر، ثاني رحلة خارجية يقوم بها شي هذا العام بعد زيارته لكوريا الشمالية في يونيو.

وسبق وقال الرئيس الصيني شي جين بينج  الاثنين، خلال لقائه مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في بكين، إن القضية الفلسطينية "تمثل جوهر قضايا الشرق الأوسط".

وأشار ملخص رسمي للاجتماع بثته الإذاعة الصينية الرسمية إلى أن شي دعا إلى حل سياسي واستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وإلى "إنجاز قيام دولة فلسطين المستقلة في أقرب وقت".

ووصل الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج.

وشهد الملك عبدالله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينج توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانج يي، الأحد، إن مباحثات الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الصيني شي جين بينج الاثنين ستفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الأردن والصين بما يحقق المنفعة المشتركة.


 

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