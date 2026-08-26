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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص وإصابة العديد جراء حادث تصادم في الهند

مقتل 6 أشخاص وإصابة العديد جراء حادث تصادم في الهند
مقتل 6 أشخاص وإصابة العديد جراء حادث تصادم في الهند
أ ش أ

 أعلنت الشرطة الهندية مقتل ستة أشخاص وإصابة العديد بجروح خطيرة إثر اصطدام حافلة بشاحنة اليوم الأربعاء في مقاطعة "سوريابت" بولاية "تيلانجانا".

ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، في نسختها الإنجليزية، عن الشرطة قولها: إن الحادث وقع في حوالي الساعة 5:20 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للهند عندما كانت الحافلة متجهة من مدينة "حيدر آباد" إلى مدينة "فيجاياوادا" وعلى متنها 43 راكبًا.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، كما فتحت السلطات تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

من ناحية أخرى، لقي عامل واحد حتفه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر انهيار جزء من جسر علوي قيد الإنشاء في منطقة "جاخ" بمقاطعة "سامبا" في ولاية "جامو وكشمير" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بأعمال بناء على طريق "دلهي - أمريتسار- كاترا" السريع، عندما سقطت قطعة خرسانية من جسر علوي قيد الإنشاء.

وأضافت القناة أنه تم نقل العامل المصاب إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج حيث أن حالته خطيرة.. مشيرة إلى أن الشرطة قامت بفتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث.

الشرطة الهندية اصطدام حافلة مقاطعة سوريابت بولاية تيلانجانا

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