الزمالك يكشف سبب إيقاف القيد من «فيفا».. ويحدد موعد إنهاء الأزمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة قرار إيقاف القيد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مؤكدًا أن القرار جاء بسبب مستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني، ولا علاقة له بملف اللاعب خوان بيزيرا.

الزمالك

وأوضح المصدر أن قرار إيقاف القيد قابل للرفع فور سداد المستحقات المالية المستحقة للنادي الأوكراني، مشيرًا إلى أن الزمالك سيضع مبلغ 200 ألف يورو ضمن أولوياته خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن النادي يعمل على سداد المبلغ وإنهاء إيقاف القيد قبل شهر يناير المقبل، لضمان عدم وجود أي أزمة تعوق تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفقًا لما نقله مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».