شوبير يكشف موعد إعلان تجديد عقد نجله مصطفى مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب مع الفريق بات قريبًا.

ونفى شوبير ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود مطالب مالية كبيرة من جانب مصطفى شوبير للموافقة على تجديد عقده مع النادي.

وأوضح عبر برنامجه الإذاعي أن الحارس وافق بالفعل على العرض المقدم من إدارة الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك تفصيلة بسيطة متبقية قبل إتمام الإجراءات النهائية.

وقال شوبير: «مصطفى شوبير ما طلبش مليون زيادة، والعرض اللي قدمه النادي الأهلي وافق عليه».

وأضاف: «فيه تفصيلة صغيرة جدًا يبدو أنها انتهت، وقد تسمعون خبرًا سعيدًا اليوم أو غدًا على أقصى تقدير بالنسبة لمصطفى شوبير».