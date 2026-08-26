إبراهيم عبدالجواد يكشف آخر تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن آخر تطورات أزمة خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، مؤكدًا عدم وجود أي أنباء جديدة بشأن موعد عودة اللاعب إلى القاهرة.

الزمالك

وقال عبدالجواد عبر برنامج «ملعب ON» إن الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد بيزيرا حتى الآن، خوفًا من استغلال اللاعب للأمر في استصدار بطاقة مؤقتة تتيح له اللعب مع نادٍ آخر.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستقوم بسداد راتب شهر سبتمبر للاعب، من أجل الحفاظ على سلامة موقف النادي قانونيًا، خاصة في حال تقدم بيزيرا بشكوى ضد القلعة البيضاء بالتزامن مع غلق باب الانتقالات.