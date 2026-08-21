الزمالك بلا صفقات.. والاتحاد السكندري في الصدارة قبل انطلاق الدوري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أرقام لافتة بشأن تحركات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية، قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ونشر عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة توضح ترتيب الأندية الأكثر إبراما للصفقات قبل انطلاق الدوري، وعلق قائلا: «الزمالك بلا صفقات.. والاتحاد في المركز الأول بـ24 صفقة.

و جاء الاتحاد السكندري في صدارة الأندية الأكثر تعاقدا مع لاعبين برصيد 24 صفقة، يليه القناة بـ21 صفقة، ثم أبو قير للأسمدة بـ19 صفقة.

وجاء مودرن سبورت في المركز الرابع بـ15 صفقة، ثم بتروجت بـ13 صفقة، بينما أبرم كل من سموحة ومنتخب السويس 12 صفقة، وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب 11 صفقة لكل منهما.

أما البنك الأهلي والجونة فجاءا بـ10 صفقات لكل فريق، بينما أبرم زد وغزل المحلة 8 صفقات، والأهلي والمصري 7 صفقات لكل منهما.

وفي المقابل، ظهر الزمالك في نهاية القائمة دون إبرام أي صفقة جديدة، في ظل أزمة إيقاف القيد التي يواجهها النادي، وهي الأزمة التي تفرض تحديات كبيرة على الفريق قبل بداية الموسم الجديد.