رسالة غير متوقعة من ميدو للزمالك قبل ضربة البداية أمام الاتحاد

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل مواجهة الاتحاد السكندري، مؤكدًا أن عودة جماهير القلعة البيضاء إلى المدرجات تمثل قوة إضافية للفريق في بداية مشواره بالدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اليوم يعود مدرج الزمالك إلى الحياة، المدرج اللي بيميز الفريق عن أي فريق في الدوري المصري واللي بيقدر يعوضنا عن أي نواقص عندنا!! الزمالك في مهمة مستحيلة مرة ثانية، ولكن الزمالك النادي الوحيد في العالم اللي بيعرف يكسب بطولات في ظروف مستحيلة».

وأضاف: «كلنا في ظهر الكابتن معتمد جمال ولاعيبة الفريق، وإن شاء الله النهارده أول 3 نقاط الزمالك الاتحاد».

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة 21 أغسطس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويشارك الزمالك خلال الموسم الجديد في عدة بطولات، أبرزها الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق بداية قوية وحصد أول ثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري.