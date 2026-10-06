القبض على قائد دراجة نارية صدم طالبة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بإحدى الفتيات ولواذه بالفرار بمدينة السادات بالمنوفية.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجارى، تلقى مركز شرطة السادات بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله طالبة، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالساق.

وبسؤال والدها، أقر بأنه حال سير كريمته بأحد الشوارع بدائرة المركز بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى، صدمتها دراجة نارية، ما أدى لحدوث إصابتها، واتهم قائدها بالتسبب فى الحادث.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية، بدون لوحات معدنية، وقائدها، مالك محل له معلومات جنائية، لا يحمل ثمة تراخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.





