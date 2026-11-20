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تأهل لاعبو المنتخب الوطني للكوميتيه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للكاراتيه المقامة حاليا بالصين بالعلامة الكاملة.

حقق لاعبونا أربع انتصارات متتالية بتغلبهم على فرنسا بنتيجة 3-1 ثم أوزبكستان بنتيجة 4-1، ثم المكسيك وماليزيا بنتيجة واحدة وهي 5-0.

تعكس هذه النتائج المتتالية حالة التركيز والانضباط التي يدخل بها رجال الكوميتيه غمار البطولة العالمية، لتؤكد أن المنتخب المصري يمتلك المقومات اللازمة لمواصلة المشوار بثبات نحو الأدوار المتقدمة ومنصات التتويج.

نجح منتخب مصر للكاتا الجماعي «آنسات» في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للكاراتيه 2026، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وذلك بعد سلسلة من العروض القوية والانتصارات المستحقة أمام منتخبات ألمانيا وفرنسا وكولومبيا.

قدّم فريق الآنسات أداء متجانسا ومنضبطا على بساط البطولة العالمية، ليتفوق في مواجهاته أمام مدارس كاراتيه متنوعة.